Massimiliano Ghimenti, una riconferma da record con il 76 per cento

CALCI – Netta l’affermazione di Massimiliano Ghimenti (centrosinistra) a Calci sulla sfidante Serena Sbrana (Centrodestra Uniti per Calci) con oltre il 70 per cento delle preferenze.

Ghimenti guiderà dunque per il secondo mandato consecutivo il Comune della Valgraziosa con 2.436 voti a fronte dei 736 voti acquisiti da Serena Sbrana, sfidante del centrodestra per Uniti per Calci.

CALCI – SCRUTINIO ELEZIONI COMUNALI

DATI DEFINITIVI SEZIONE 1 (Centro)

GHIMENTI 427, SBRANA 131

DATI DEFINITIVI SEZIONE 2 (Centro)

GHIMENTI 535, SBRANA 167

DATI DEFINITIVI SEZIONE 3 (Castelmaggiore)

GHIMENTI 450, SBRANA 121

DATI DEFINITIVI SEZIONE 4 (Montemagno)

GHIMENTI 519 SBRANA 151

DATI DEFINITIVI SEZIONE 5 (La Corte)

GHIMENTI 505, SBRANA 169