Massimo Cacciari alle Officine Garibaldi a Pisa presenta “Generare Dio”

PISA – Venerdì 18 gennaio alle 18 Massimo Cacciari sarà protagonista del nuovo appuntamento del “Salotto d’Europa”, all’interno degli spazi di via Gioberti, per presentare il suo libro “Generare Dio”. Intervistato dalla giornalista di Evolution Tv, Manuela Arrighi, il filosofo, accademico e politico italiano parlerà del suo testo, edito “Il Mulino”, che tratta la figura della Madonna e del suo ruolo nella civiltà europea. L’ex sindaco di Venezia ha pubblicato numerose opere e saggi, e con il volume “Generare Dio” analizza l’immagine della Vergine col suo bambino.

Come si legge all’interno del testo, “Attraverso questa icona, che assume forme diversissime, che è chiamata e invocata con nomi anche contrastanti, la civiltà europea non ha pensato soltanto il proprio rapporto col divino, la relazione di Dio con la storia umana, ma l’essenza stessa di Dio. Perché Dio è generato da una donna? Pensare quella Donna costituisce una via necessaria per co-gliere quell’essenza. E le grandi icone di quella Donna, come la Madonna Poldi Pezzoli del Mantegna, non sono illustrazioni di idee già in sé definite, bensì tracce del nostro procedere verso il pro-blema che la sua presenza incarna”. L’incontro, che vede come partner “Ldl recupero crediti e servizi aziendali”, Paim, “Artide e Antar-tide”, “Blog”, sarà introdotto dall’avvocato Alfredo Bassioni. Per le prenotazioni consultare la piattaforma web: bit.ly/massimocacciari