Massimo Oddo: “Così non si va da nessuna parte”

PERUGIA – È un Massimo Oddo furibondo quello che arriva in sala stampa dopo la sfida fra Perugia e Pisa vinta dal Grifo. Il tecnico del Grifo fa una dura autocritica alla sua squadra nonostante il successo sul Pisa.

di Antonio Tognoli

“Sono incazzato nero – esordisce il tecnico ex Udinese ad Umbria On- sulla prestazione della squadra. Ora voglio le critiche non dopo la sconfitta di Empoli. Se vogliamo fare qualcosa di importante non possiamo interpretare il secondo tempo come abbiamo fatto. D’ora in avanti anch’io sarò più cattivo, ora basta, i subentrati non hanno inciso quindi non si lamentino se più non giocano”.

Il tecnico cerca di vedere il buono della sua squadra: “Ok per la vittoria sono tre punti importanti per la classifica, ma non può esserci così tanta differenza tra l’azione del gol che abbiamo fatto, che è stata stupenda rispetto ad alcuni momenti della ripresa dove siamo totalmente mancati. Ripeto se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo cambiare atteggiamento”.