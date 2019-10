Massimo Oddo: “Pisa squadra solida e convinta dei propri mezzi”

PISA – Alla vigilia del match con il Pisa parla il tecnico del Grifo Massimo Oddo.

FLASH BACK. “Ad Empoli ci siamo fatti male da soli, abbiamo subito due gol da evitare e siamo mancati di cinismo. Avremmo dovuto avere più coraggio, perché abbiamo dimostrato di essere all’altezza dell’avversario; per questo non dobbiamo abbatterci ma tenere sempre alto l’entusiasmo ed avere un equilibrio determinante, sia nella vittoria che nella sconfitta”.

SITUAZIONE. “La squadra che vince non si cambia? Per me questo motto non esiste… Io ragiono in base alle partite ed a tante valutazioni che ogni allenatore deve fare, di sicuro abbiamo ampi margini di miglioramento e sappiamo che a volte dobbiamo essere più convinti, ma è nel nostro cammino di crescita”.

SUL PISA. “Il Pisa è una squadra solida e convinta dei propri mezzi. Sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo per il campionato vinto e non avrà niente da perdere. Sicuramente mette sempre in difficoltà l’avversario perché lascia pochi spazi, sarà secondo me una gara simile a quella con la Juve Stabia. Ecco, vediamo se siamo migliorati rispetto a quella partita”.