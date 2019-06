Massimo Pavanel: “Il Pisa ha meritato il pareggio. La gara di ritorno sarà un grande spot per il calcio”

PISA – Al termine della gara playoff parla subito il mister alabardato Massimo Pavanel. Questa la sua analisi sulla gara pareggiata in extremis dai nerazzurri.

di Maurizio Ficeli

“Siamo stati bravi nel trovare il doppio vantaggio, peccato per il pareggio in extremis anche se devo dire che il Pisa ha spinto nel secondo tempo ed ha meritato il pareggio. Speravamo di trovare il gol del 3-1 ma non ci siamo riusciti. Sarà una gara al 50 e 50 senza favoriti. Ora al ritorno sarà un altra battaglia, aspettiamo la gara di ritorno a Trieste. Entrambe le squadre meriterebbero di andare in serie B per le tifoserie che hanno. La gara di ritorno sarà un bello spot per il calcio”.