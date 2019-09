PISA – Massimo Rastelli analizza la pesante sconfitta per 4-1 dei grigiorossi all’Arena.

“Faccio fatica ad analizzare una sconfitta così ampia che non meritavamo. Il Pisa ha avuto la bravura di concretizzare le occasioni che ha avuto. Abbiamo fatto 25 tiri in porta di cui 14 dentro l’area di rigore. Il Pisa era più pimpante aveva una marcia in più di noi, il risultato non rispecchia l’andamento del match, ed è sicuramente troppo pesante”.