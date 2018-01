Il Master in Economia Aziendale e Management compie 15 anni

PISA – Il Master in Economia Aziendale e Management (Master EAM) dell’Università di Pisa, l’unico in general management presente nell’offerta formativa post laurea dell’Ateneo, compie quindici anni.

Le iscrizioni alla nuova edizione sono aperte fino 30 gennaio 2018 e anche quest’anno è prevista l’assegnazione di borse di studio come agevolazioni alla contribuzione. Per prenotare un incontro con il direttore del Master o per ricevere informazioni sul corso, si può contattare la segreteria didattica (tel. 050 2216359, master.eam@ec.unipi.it).

Sino ad oggi il Master ha formato circa 300 allievi provenienti da ben 14 paesi diversi. Da questa nuova edizione, il Master riparte con un’offerta formativa rinnovata ed attuale che ha previsto il rafforzamento dell’area di project management e l’ampliamento della rete dei partner aziendali, grazie a numerose e nuove collaborazioni con prestigiose aziende nazionali ed internazionali. Infine, oltre al conseguimento del diploma di Master Universitario di secondo livello, al termine del percorso formativo gli allievi avranno la possibilità di sostenere gratuitamente l’esame di “Project Management ISIPM-Base®”, organizzato dall’Istituto Italiano di Project Management.

I temi affrontati e le professionalità formate fanno del Master EAM un programma di elevata specializzazione manageriale post-laurea. La scelta della struttura part time e la formula weekend, con lezioni il venerdì (9-18) e il sabato (9-13), consentono agli allievi di vivere questa opportunità di crescita professionale in continuità con gli impegni lavorativi o con la ricerca di un nuovo impiego.