Masucci & Buschiazzo: “Siamo un bel gruppo”

PISA – Si presentano in sala stampa Gaetano Masucci e Fabrizio Buschiazzo.

“Siamo partiti bene con un successo – dice Gaetano Masucci – Rispetto allo scorso anno siamo partiti meglio anche se fare paragoni non è mai simpatico. Lo scorso anno non era facile partire dopo una retrocessione. D’Angelo è una brava persona penso che quest’anno sia un bel gruppo in generale. Io la pagnotta me la sono dovuta sempre conquistare quindi anche quest’anno farò così”.

“Siamo soddisfatti per la vittoria – afferma Fabrizio Buschiazzo – Siamo un gruppo straordinario che lotteremo per arrivare a qualcosa di importante. La difesa è andata bene solo Brignani è rimasto fuori. Siamo un gruppo affiatato dobbiamo continuare così”.