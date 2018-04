Il match winner. Davide Moscardelli: “Il Pisa ha le qualità per far bene ai play-off”

PISA – Le parole del match-winner della squadra amaranto, Davide Moscardelli tra l’altro ex compagno di Capitan Mannini nel Lecce, che analizza con equilibrio la gara vinta contro il Pisa dai suoi.

di Maurizio Ficeli

“A fine campionato, specialmente con un caldo come oggi le motivazioni in una partita come questa fra Arezzo e Pisa fanno la differenza” -inizia così l’analisi del centravanti aretino – ci serviva la vittoria è ce l’abbiamo fatta”.

Riguardo al fatto che a gennaio Moscardelli avesse potuto lasciare Arezzo per altre piazze, Pisa compresa, afferma: “Io non ho mai abbandonato la nave, sono fatto così, quando inizio a fare una cosa la porto in fondo e se arrivasse la salvezza per l’Arezzo sarebbe una ulteriore conferma della bontà della mia scelta”.

Sul Pisa che dovrà affrontare la lotteria dei playoff dice: “Sono gare difficili, da dentro o fuori, dove l’approccio sarà importante, il Pisa ha tutte le qualità per far bene”.