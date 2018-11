Il match winner. Michele Marconi: “Soddisfatto per il mio gol e per aver dato una gioia ai nostri tifosi”

LUCCA – Al termine della gara del Porta Elisa si presenta in sala stampa Michele Marconi il match winner del derby vinto dal Pisa a Lucca dopo ben 12 anni. Questa l’analisi dell’attaccante di Follonica.

di Maurizio Ficeli

“Anzitutto devo ringraziare Davide Di Quinzio per la palla che mi è arrivata da corner e che sono riuscito a mettere in rete. Abbiamo dato tutto noi stessi seguendo i dettami del mister e speriamo di continuare per dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi che meritano tanto e che anche oggi sono sono stati eccezionali“.

Marconi conclude con una riflessione: “Questo e’ un campionato pieno di insidie, si può vincere con qualsiasi squadra così come si può perdere, quindi non ci siamo depressi per sconfitte precedenti e non ci esaltiamo dopo questa vittoria di Lucca”.