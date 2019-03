Matteo Cotali: “E’ giusto vivere la concorrenza in squadra”

PISA – Nella conferenza stampa della vigilia ha parlato anche Matteo Cotali il terzino olbiate che ha messo definitivamente alle spalle l’infortunio che l’ha tenuto fuori nelle ultime gare parla della partita con i nerazzurri con le idee chiare e la giusta prudenza.

di Maurizio Ficeli

Cotali parla se sarà o meno della partita “Se giocherò titolare? Dovete chiedere al mister“. “È giusto vivere la concorrenza in squadra, in questo modo tutti diamo qualcosa in più e tutti lo facciamo per il bene dell’Olbia. Con Pitzalis c’è un ottimo rapporto, lui è ragazzo che ha qualità importanti, io alla sue età non mi vedevo così forte. Pisano è invece per me un fratello maggiore e non ha bisogno di presentazioni. È un giocatore e insieme un compagno insostituibile“.

La foto è tratta da Olbia Calcio