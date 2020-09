PISA – Matteo Renzi, ha chiuso la campagna elettorale di Italia Viva a Pisa in Largo Ciro Menotti.

“La sfida non è fra destra e sinistra ma fra chi crede nell’Europa e chi non ci crede. Quando dico che la Toscana è modello che parla al mondo, lo dico perché siamo conosciuti in tutto il pianeta e guardati con ammirazione, perché in una città come Chongqing, in Cina, 32 milioni di abitanti, l’unica rappresentanza italiana che conta è la Scuola Sant’Anna di Pisa. Non abbiamo bisogno della paura e di chiuderci, ma di coraggio e aprirci al mondo”.

“A destra c’è chi critica il modello toscano. Io sono orgoglioso della nostra sanità e di Stefania Saccardi e tra questo e il modello lombardo di Fontana e Galleria, non ho dubbi e mi tengo il modello toscano. Se invece preferite inseguire il modello padano votate la Ceccardi, è un problema vostro”.