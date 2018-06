Matteo Salvini ospite alla cena sul Ponte di Mezzo

PISA – Il vicepresidente del Consiglio, nonché Ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà l’ospite d’eccezione della Cena sul Ponte di mezzo, in programma a Pisa venerdì 22 giugno a Pisa.

A comunicarlo il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: “Abbiamo esteso l’invito al Governo, oggi abbiamo la conferma ufficiale della presenza del titolare del Viminale alla nostra Cena sul Ponte. Una conferma che ci riempe di soddisfazione ed orgoglio, un lustro per la nostra città e l’intera regione, e considerando le finalità di promozione turistica, un modo per far capire al Governo la bellezza e il valore assoluto dei nostri territori. Il ministro Salvini, insieme agli altri convitati, godranno di una location suggestiva per un evento eccezionale, rinomati chef della ristorazione pisana, e la meravigliosa scenografia dei Lungarni a fare da cornice. Un grazie al sindaco di Cascina Susanna Ceccardi per aver caldeggiato nei confronti del Ministro Salvini, l’invito”. La Cena sul Ponte di mezzo è l’evento pisano di Toscana Arcobaleno d’Estate, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e ConfRistoranti, con la collaborazione de La Nazione e del Gruppo Terziario Donna, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa e dell’Ente Bilaterale del Turismo Toscano e i patrocini di Regione Toscana e Comune di Pisa.