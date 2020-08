Matteo Salvini: “Zingaretti e il PD sono un disastro. I numeri parlano chiaro”

PISA – Botta e risposta a distanza fra Nicola Zingaretti e Matteo Salvini. Il segretario del Pd da Pisa critica aspramente il capitano che da Bologna gli risponde per le rime.

“Zingaretti è il governatore meno apprezzato d’Italia secondo le statistiche del Sole24ore e famoso per aver acquistato mascherine fantasma. Parla di catastrofi in caso di vittoria della destra. Negli ultimi due anni, il centrosinistra ha perso otto elezioni regionali su nove ed è crollato alle Politiche e alle Europee, non piace agli italiani, che lo ritengono una catastrofe, ma magari è gradito ai francesi ai quali affida il trasporto pubblico in Toscana”.