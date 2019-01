Mattia Minesso: “Peccato non avere portato a casa i tre punti”

PISA – Mattia Minesso, il nuovo arrivato parte dal primo minuto e segna subito. A fine gara analizza la sfida con il Siena.

“Siamo arrivati diverse volte al tiro, con un po’ più di precisione potevamo fare meglio. Peccato non aver portato a casa l’intera posta li avremmo meritato, ma sapevo che in serie C le partite sono queste. Sono arrivato da poco spero di fare sempre meglio, siamo il Pisa e dobbiamo giocare con intensità tutte le partite. Adesso pensiamo all’Arezzo giocheremo fuori casa ma proveremo come stasera a vincere fino alla fine”.