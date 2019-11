Mattia Minesso: “Siamo un gruppo forte e unito”

CITTADELLA (PD) – Al termine della gara del Tombolato davanti a microfoni e taccuini il tre quartista Mattia Minesso, che tornava in campo dopo molte gare da titolare.

di Maurizio Ficeli

“Abbiamo fatto una grande partita soffrendo molto contro una squadra forte ed organizzata. Sapevamo che sarebbe stato difficile. l,oro le occasioni nitide non ne hanno avute molte a mio avviso”.

Sul rigore il fantasista nerazzurro dice: “Abbiamo preso gol su un rigore che francamente non ho visto. Si può sempre fare meglio ovviamente, ma da qui speriamo di ripartire per far bene anche la prossima partita. Sappiamo che la Serie B è difficile, abbiamo sei partite prima della sosta da fare, poiché siamo vicini sia alla zona playoff che playout”.

“Tutti vorrebbero giocare di più ma bisogna rispettare le decisioni del mister. C’è molta concorrenza qui siamo una squadra forte. Le scelte vanno accettate e rispettate senza ogni tipo di polemica. Quando si viene chiamati in causa si cerca sempre di dare il proprio meglio. Io faccio questo, ma non si fa polemica, siamo un grande gruppo perché tutti remano dalla stessa parte”.

“Mi aspetto dal Pordenone che sia una squadra come tutte le altre che sta attraversando un buon momento di forma forse non mi aspettavo il secondo posto, ma sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato”