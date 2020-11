Maurizio Nerini: “Il Professor Malacarne faccia davvero politica”

PISA – Maurizio Nerini, capogruppo Fratelli d’Italia – Pisa Nel Cuore interviene sulle parole del primario del Pronto Soccorso Paolo Malacarne, rilasciate a mezzo stampa.

“Leggo gli articoli riguardanti l’intervista al Professor Malacarne e pur condividendone gli obbiettivi e le preoccupazioni non riesco proprio a capirne la posizione politica – afferma Maurizio Nerini – Sì perché il Professore fa politica intervenendo sui giornali e ha fatto politica candidandosi alle scorse elezioni regionali, ricevendo grossi consensi personali, ma sostenendo il candidato Giani che è espressione diretta di coloro che hanno mal gestito la regione dal punto di vista sanitario e, dati alla mano forniti dallo stesso Malacarne, continuano a farlo. Quindi massimo rispetto per il lavoro che il Professore Malacarne svolge e per la battaglia che sta portando avanti contro la pandemia in trincea tutti i giorni ci mancherebbe, ma le sue parole sono politicamente devastanti e non accettabili. Si dovrebbe essere candidato per le sue idee e non per la sua posizione di primario, si fa presto ad essere di lotta e di governo come capita spesso a quelli della sinistra, bisogna scegliere e a la scelta il Professore l’ha fatta tempo fa, dobbiamo ricordaglielo pacatamente. Oggi addirittura si vanta di avere un assessore del suo partito in giunta regionale… bene, parli con “compagno assessore” e cerchi di ottenere dalla “sua maggioranza” quello che serve a fronteggiare la situazione che scontiamo tutti. Professore si chiamerebbe “politica” nel senso più alto del termine, lo deve se non altro alle migliaia di cittadini che le hanno dato la loro preferenza credendo nelle sue idee che altrimenti tradirebbe“, conclude Maurizio Nerini.