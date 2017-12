Maurizio Nerini su Piazza Viviani: “Spero mi chiedano scusa”

PISA – Torna a parlare della questione Piazza Viviani il consigliere di Noi Adesso Pisa e Fratelli d’Italia Maurizio Nerini.

“Sulla vicenda di Piazza Viviani io mi posso anche sbagliare, ma che a bilancio ci mettevano 2 milioni di € lo hanno scritto loro, lo ha scritto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Serfogli nel ALLEGATO “B” PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2017-2019 redatto e approvato lo scorso dicembre 2016 , contenuti nel Bilancio, a pagina 4 n° 37 Piazza Viviani – riqualificazione… 2milioni anno 2018!

Peccato che in quello approvato ora non ci sia più questa voce!

La difesa ad oltranza è clamorosa, abbiano la decenza di non dire bugie….

Basta prendere in giro tutti compreso coloro che parteciparono al concorso per la Piazza.

Altro che a titolo descrittivo!

Chiederò lumi alla commissione di controllo per i soldi spesi allora… vedremo come potranno giustificarsi, so che troveranno un modo “descrittivo”.

Intanto potrebbero scusarsi col sottoscritto…fatto sta che Piazza Viviani langue in una incuria indicibile. Stai a vedere che la colpa è mia…….