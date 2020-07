Maurizio Stirpe: “Toccato il fondo, spero in una reazione lampo”

PISA – Frosinone in subbuglio dopo la sconfitta a Crotone. Il presidente Maurizio Stirpe, ha commentato il periodo negativo dei giallo azzurri sulle colonne de “Il Corriere dello Sport“.

“Difficile trovare una risposta a questo periodo del Frosinone. Era praticamente impossibile presagire un epilogo di questo genere. L’unica spiegazione può essere quella dell’anomalia degli infortuni che ci hanno falcidiato notevolmente, perdendo così il vantaggio della panchina lunga che potevamo avere rispetto ad altre squadre“.

“Senza Tabanelli e Rohden tutto diventa più difficile. Il problema nei calciatori è sia di natura fisica che psicologica, con la partita di Crotone è stato toccato il fondo e adesso spero in una reazione lampo. In caso di play off non centrati riequilibreremo i nostri progetti“.