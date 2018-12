Mauro Giorico: “La sconfitta ce la siamo cercata”

PISA – Il mister dell’Arzachena Mauro Giorico commenta la sconfitta dei sardi all’Arena.

“Ce la siamo complicati per conto nostro, questa sconfitta ce la siamo cercata come lo scorso anno quando subimmo gol dopo appena un minuto. Non si puo regalare al Pisa due gol. Due gol a zero dopo venti minuti oltre a tagliarci le gambe ci ha tagliato anche la testa. La nostra situazione è critica dobbiamo ritrovare qualche giocatore prima di tuffarci nel mercato di gennaio ma manca ancora qualche settimana”.