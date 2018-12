Mauro Zironelli: “Risultato bugiardo, non meritavamo un risultato così pesante”

PISA – Sentiamo l’analisi degli avversari dalle parole del mister bianconero Mauro Zironelli. Questo il suo commento sulla gara dove la sua squadra è uscita sconfitta per 3 a 1 con il Pisa.

di Maurizio Ficeli

“A mio avviso il risultato è bugiardo -esterna così il suo rammarico il mister bianconero – anche perché abbiamo fatto un bel primo tempo, mentre i nerazzurri hanno segnato su una palla a due senza avere alcuna occasione pericolosa, Inoltre bisogna sottolineare che abbiamo colpito l’incrocio dei pali presentandosi per ben due volte davanti alla porta difesa dal portiere nerazzurro. Mi dispiace davvero per il passivo che abbiamo subito e che non meritavamo assolutamente. Tra l’altro i miei giocatori hanno fatto una bella partita a livello di contrasti, anche se ci siamo un persi nella fase finale della gara”.