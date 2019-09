PISA – Magazzini Maury’s, una delle più rilevanti realtà della grande distribuzione specializzata operanti in Italia, che ha inaugurato a Pisa il 5 settembre scorso il nuovo punto vendita in Via Francesco Carnelutti a Pisa è alla ricerca di due persone da inserire immediatamente nel proprio organico per reparto magazzino e detersivi con esperienza età dai 30 ai 40 anni.

I candidati potranno inviare il curriculum vitae con foto a pisa@maurys.it