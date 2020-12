Maxi sequestro di prodotti elettrici per addobbi natalizi

PISA – Personale della Polizia di Stato unitamente a quello della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale nel corso di un controllo di un esercizio commerciale di prodotti non alimentari ha sequestrato 25.430 prodotti elettrici.

All’esercizio è stato contestato la violazione amministrativa per omessa indicazione del numero massimo di persone che potevano accedere al negozio, La titolare è stata denunciata per aver messo in vendita prodotti privi delle prescritte etichettature delle aziende importatrici ed in violazione delle norme del codice del consumo.

La maggior parte dei prodotti elettrici sequestrati sono addobbi natalizi risultati privi di etichetta e quindi pericolosi.