Medici Aoup nella Striscia di Gaza insegnano ecografia clinica e d’urgenza

PISA – Dal 9 al 18 ottobre scorsi si è svolta all’EGH-European Gaza Hospital di Khan Younis nella Striscia di Gaza (Palestina) la terza edizione del corso di formazione in ecografia clinica e d’urgenza organizzato dall’Ong Palestine Children’s Relief Fund (PCRF Italia).

Docenti del corso la dottoressa Francesca Frassi, medico dell’Unità operativa di Medicina d’urgenza e pronto soccorso dell’Aoup e il dottor Stefano Spinelli, medico specializzando alla Scuola di di specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza dell’Università di Pisa.

Il corso teorico-pratico, rivolto in questa occasione a 23 medici palestinesi, è stato pensato per potenziare le competenze diagnostiche in emergenza in uno dei più importanti ospedali di emergenza della Striscia di Gaza e si inserisce in un più ampio progetto di sostegno al sistema delle cure primarie in Palestina, sistema sanitario pesantemente compromesso dalla mancanza di risorse e dall’elevato numero di feriti provenienti dalle proteste in corso da quasi due anni.

Il gruppo di lavoro dell’Aoup nella Striscia di Gaza

Oltre all’impegno formativo, i medici pisani hanno inoltre supportato un team di chirurghi epatobiliari milanesi, la dottoressa Eloisa Franchi e il dottor Daniele Dondossola, per la prima volta impegnati nella realizzazione di un programma di formazione in chirurgia epatica sempre rivolto al personale medico palestinese.

Il progetto è sostenuto da Palestine Children’s Relief Fund con il supporto e finanziamento della Regione Toscana, tramite il suo Centro di salute globale e dai fondi 8 per mille della Tavola Valdese. Sostengono l’attività l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, da cui provengono i medici impegnati e Rainbow for Africa Onlus, partner scientifico del programma di formazione ecografica.

Nella foto di gruppo Aoup: da sx Mojgan Azadegan, referente aziendale della cooperazione sanitaria internazionale; Massimo Santini, direttore Medicina d’urgenza e pronto soccorso; Francesca Frassi, medico d’urgenza; Stefano Spinelli, specializzando in Medicina d’emergenza-urgenza; Grazia Luchini, direttore sanitario e Lorenzo Ghiadoni, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza dell’Università di Pisa