I medici incrociamo le braccia il 25 gennaio

PISA – Sciopero nazionale di 24 ore della dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del comparto sanitario nazionale indetto per il 25/01/2019 dalle organizzazioni sindacali Anaao-Assomed/Cimo/Fp Cgil medici e dirigenti Ssn/Fvm/Fassid (Aipaac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr) Cisl/medici Fesmed/Anpo – Ascoti – Fials medici/Coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica e sanitaria Uil Fpl, comprese strutture in convenzione e accreditamento con Ssn e medici in formazione.

Come sempre avviene in queste circostanze saranno garantiti i contingenti minimi in ottemperanza a quanto riportato nella Delibera D.G. n. 396 del 24/04/2014 per la regolamentazione del diritto di sciopero della dirigenza medica e sanitaria.