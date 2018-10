Mega Party di cani di piccola taglia ai campi sportivi del Pisa Ovest di Via Livornese

PISA – Domenica 14 ottobre torna ai campi sportivi del Pisa Ovest di Via Livornese a Porta a Mare il Mega Party dedicato ai cani di piccola taglia. L’evento organizzato dalla società Pisa Ovest è giunto ormai alla sua quinta edizione. Il party coinvolgerà Chihuahua, barboncini, maltesi e bassotti. Rispetto agli anni scorsi il programma sarà ancora più ricco di sorprese.

Il ritrovo è previsto per le ore 11, mentre alle ore 12,30 verrà servito l’aperitivo all’aperto e alle ore 13 il via al pranzo con le famiglie, per far conoscere e far socializzare gli amici a quattro zampe. Nel pomeriggio ci sarà una sfilata di bellezza. Per tutti i giochi sono previsti numerosi premi messi a disposizione dalla società Pisa Ovest e dai numerosi stand presenti presso la struttura tra cui quello di Pet’s Planet.

Ospite dell’evento sarà Graziano di Venanzio, che ha venduto i Chihuahua del suo allevamento a personaggi illustri del calibro di Christian De Sica, Paolo Conticini e Andrea Roncato. Per gli amanti dello shopping saranno presenti Pet’s Plant con alimenti nutrienti per cani e gatti e Onlus Impronta in difesa degli animali, Francesca Vendola con i suoi fantastici prodotti e Serafina Boncore da Torino.Fotografo ufficiale della quinta edizione sarà Federico Parenti che immortalerà i momenti più belli dell’evento.

Per ulteriori informazioni sull’evento consultare la pagina facebook “Mega Party per Cani di Piccola Taglia” oppure contattare Michele Ammannati al numero 3356725994 Per il pranzo è necessaria la prenotazione indicando tipo di menù, numero di persone e nome del cane/i. Il menù del pranzo (compreso l’aperitivo) sarà di 15 euro con possibilità di scelta tra menù vegetariano e menù carne.