Meini e Bargagna (Lega) danno il via alla campagna elettorale da Metato:”La Toscana deve tornare a correre”

ARENA METATO – “La Toscana deve tornare a correre“. Questo il motto dei due candidati al consiglio regionale della Toscana in quota Lega Elena Meini e Alessandro Bargagna espresso davanti ad oltre duecentocinquanta attivisti e simpatizzanti venerdì 4 settembre al ristorante “Bellavista” in località Arena Metato nel Comune di San Giuliano Terme dove si è aperta la campagna elettorale dei due rappresentanti del Carroccio pisano.

Una cena conviviale dove Elena ed Alessandro hanno illustrato il loro programma e il lavoro da svolgere come consiglieri in Regione.

“La campagna elettorale va fatta attraverso i temi e i programmi in mezzo alla gente non denigrando l’avversario come sta facendo la sinistra, che ha portato alle sconfitte di Cascina e Pisa e porterà il PD a perdere anche la Regione Toscana – afferma Elena Meini capolista della Lega a Pisa – dobbiamo continuare a stare vicini alla gente e ai nostri imprenditori e costruire la Toscana del futuro facendola ripartire da nuove infrastrutture, nuove idee per la sanità ed il sociale e con progetti concreti da portare avanti con i fatti“.

“Intendo esserci come ci sono sempre stato – afferma Alessandro Bargagna capogruppo della Lega a Pisa – da persona semplice e del fare senza chiudersi nei palazzi. Stiamo attuando un porta a porta efficace, la gente sta rispondendo bene e la presenza numerosa venerdì ne è la testimonianza più concreta. Il primo obiettivo insieme ad Elena deve essere la Lega e la vittoria della nostra Susanna Ceccardi per la conquista della Toscana, tutto il resto verrà dopo“.