Memorial Anconetani. Pisa Ovest – Livorno sarà la finalissima della terza edizione

PISA – Sarà Pisa Ovest – Livorno Calcio la finalissima del terzo Memorial intitolato alla memoria del presidentissimo del Pisa Sc Romeo Anconetani al Comunale di Porta a Mare di Via Livornese a Pisa domenica 8 settembre. Fischio d’inizio alle ore 19.30. Torneo riservato alle categorie 2005 e 2006.

Il Pisa Ovest ha avuto la meglio nel suo girone sconfiggendo il Pontedera per 2-0 e pareggiando per 1-1 contro la Pistoiese. Nel girone B il Livorno Calcio dopo il pari contro il Pisa Sc (1-1) ha sconfitto per 1-0 il Navacchio Zambra con un gol di Pallini.

Oggi a Porta a Mare anche le altre finali Si sfideranno per il 5 e 6 posto Pontedera-Pisa Sc alle ore 17 e per il 3 e 4 posto Pistoiese – Navacchio Zambra dopodiché ci sarà la premiazione con la presenza della famiglia Anconetani.

Anche al termine della serata finale del torneo chi lo vorrà potrà fermarsi dopo le gare e prenotare per trascorrere una serata in allegria con il “Terzo Tempo”. Il menù sarà ricco con primi, secondi e contorni e si potranno ordinare anche le gustose pizze. Per info e prenotazioni Tiziana 338/2077250