Il Memorial di pesca in ricordo di Michele Felline

MIGLIARINO – Il 22 settembre presso il Lago Pruniccio di Via dei Pini 109 a Migliarino Pisano si svolgerà il “1 Memorial Michele Felline“.

Il Memorial consiste in una gara di pesca che si svolgerà dalle ore 7.30 alla ore 11.15.

Michele, pensionato di 69 anni di Arena Metato è deceduto a Pisa nell’ottobre 2018 durante una Tac all’Ospedale Santa Chiara.

“Sei andato via in un giorno qualsiasi….in un giorno qualsiasi ci hai lasciato…..ma non passa un giorno senza ricordarti…sembra quasi di sentire la tua voce: “Quanti siamo?” Beh caro Michele, preparati perché quel giorno saremo in tanti…“