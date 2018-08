Memorial Ravagni. Tutto pronto per Ponsacco – Pisa Sc

PISA – Tutto pronto o quasi al Comunale di via della Rimembranza per il Memorial Lorenzo Ravagni, l’amichevole di lusso fra Fc Ponsacco 1920 e Pisa Sporting Club intitolata al giovane di Tirrenia scomparso nell’agosto di due anni fa in un tragico incidente stradale a Venturina, in programma mercoledi alle 20.30. Per assegnare il trofeo, in caso di parità al novantesimo, ci saranno i calci di rigore.

Il prezzo dei biglietto è di cinque euro per il settore ospiti e la tribuna scoperta e di dieci euro per la tribuna coperta. I tagliandi possono essere acquistati in prevendita on line, collegandosi alla pagina “acquista biglietto on line” dalla homepage del sito dell´Fc Ponsacco www.fcponsacco1920.it (diritto di prevendita 1,5 euro) oppure recandosi (dalle 15 alle 19) alla sede dell´Fc Ponsacco 1920 (via Traversa Livornese, 54, Ponsacco).

I ticket non sono nominativi, dunque ciascun acquirente potrà acquistare anche più di un tagliando. In cambio gli sarà inviata una ricevuta da conservare e presentare al botteghino del Comunale il giorno della partita per ottenere tutti i tagliandi acquistati. Ovviamente i biglietti potranno essere acquistati anche il giorno della partita al botteghino dello stadio che sarà aperto dalle 18.30, due ore prima del fischio d´inizio.