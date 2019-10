Memorial Simone Plaia a Calci. Oltre mille euro per la piccola Jo

CALCI – Asd Calci e Amici dell’Elfo hanno donato 1186 euro per aiutare la piccola Jo a volare in America per potersi operare e finalmente potere camminare.

di Antonio Tognoli

La strada è ancora lunga ma le tantissime iniziative che molte associazioni e molte persone tra Pisa e Livorno stanno organizzando fanno si che la speranza di mandare Jo in California diventi sempre più reale.

Il risultato della donazione è dovuto prima di tutto all’allenamento congiunto che ASD Calci 2016 ha organizzato insieme al Pisa S.C. , svoltasi giovedì 12 settembre, dove sono stati raccolti 850 euro.

Mentre 336€ sono state raccolte grazie al XIV° Memorial Simone Plaia, II° Torneo del monte Pisano. Quest’ultima iniziativa organizzata con la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Elfo.

Al Memorial hanno partecipato le squadre del Calci, Porta a Lucca Spa Val di Serchio e Portuale Guasticce della categoria 2009, la finale tra i padroni di casa del Calci e del Portuale Guaticce ha visto vincere la squadra livornese.

Molto toccante è stato il messaggio che Irene, la mamma di Jo, ha mandato ai genitori e ai bambini che hanno preso parte al torneo. L’obiettivo principale della società del ASD Calci è quello di insegnare ai bambini il rispetto verso l’avversario e che il calcio non è solo competizione per tirare calci al pallone, ma quello di aiutare anche gli altri e possiamo dire che anche quest’anno l’obiettivo è stato pienamente centrato.

È il terzo anno che il Memorial intitolato a Simone Plaia viene disputato a Calci dai piccoli del 2009. Ricordiamo nel 2018 la raccolta a favore per il piccolo Christian Picarella, mentre nel 2017 il torneo organizzato per raccogliere fondi che poi sono stati donati all’ ASD Amatrice Calcio per la ricostruzione dello spogliatoio distrutto dal terremoto.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Calci che ogni anno concede il patrocino all’evento.