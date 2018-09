Il Memorial Stefano Pandolfi ai campi del Pisa Ovest

PISA – Si terrà al campo sportivo di Porta a Mare in Via Livornese a Pisa Sabato 15 Settembre la quarta edizione del Memorial Stefano Pandolfi “Trofeo del Coraggio”, quadrangolare di calcio a 11 che sarà ospitato dalla società Pisa Ovest.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE. All’interno del Memorial Stefano Pandolfi, si terranno due “Partite del Cuore” in onore di Stefano scomparso il 26 agosto 2014. Il ritrovo al campo è previsto alle ore 16. Alle 17 sarà pronunciato un discorso introduttivo da parte della famiglia, mentre alle 17,30 ci sarà il via al torneo con la prima partita tra gli Amici della figlia di Nicol e la squadra Juniores del Pisa Ovest ed una rappresentativa di genitori del Pisa Ovest. Alle ore 18,30 la seconda partita tra gli amici di Stefano ed una rappresentativa di genitori del Pisa Ovest. Al termine delle partite di calcio si terrà la premiazione delle squadre. La serata terminerà con una cena. Per info e prenotazioni Tiziana 3382077250 e Bruno 3356661407.

LOTTERIA. Durante la serata è in programma una lotteria di beneficenza a favore della Lega Italiana Tumori. La società Pisa Ovest invita ad una partecipazione massiccia del pubblico.

CHI ERA STEFANO PANDOLFI. Stefano Pandolfi è stato un allenatore della società Sporting 2000 di Porta a Mare, la quale si è fusa con l’Aurora Calcio ed ha dato vita alla nuova società Pisa Ovest, che ad oggi vanta ben undici squadre e circa 270 ragazzi che giocano all’interno delle strutture messe a disposizione dalla società: campo sportivo di Porta a Mare, campo sportivo in via del Capannone a Barbaricina, campo a 11 ed a 7 del Cep in erba, campo sintetico di via Pierin del Vaga e da quest’anno anche il campo sportivo dell’Alberone.