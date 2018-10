Mensa alla primaria Filzi, Cardia: “Prioritaria la salute dei bambini

PISA – L’assessore Rosanna Cardia è intervenuta sul caso della mensa della primaria Filzi, dove nella giornata di venerdì scorso un’alunna ha trovato alcuni frammenti nel piatto servito in tavola.

“Un episodio che purtroppo si somma ad una serie di casi analoghi avvenuti negli anni passati, la prima volta da quando sono Assessore; la nostra priorità è la salute dei bambini che frequentano le scuole della città, per questo siamo intervenuti tempestivamente con tutte le azioni dovute e necessarie di nostra competenza”.

La direzione dei servizi educativi ha attivato la procedura di contestazione nei confronti ditta che si è aggiudicata nel 2017 il servizio mensa comunale (scadenza bando 2022) per accertare eventuali profili di responsabilità ed intervenire, nel caso, comminando le conseguenti sanzioni alla società appaltatrice. Parallelamente è stata interessata della questione l’Avvocatura Civica.

“Rilevo – prosegue l’Assessore Cardia – che le procedure di segnalazione per eventuali criticità del servizio mensa, illustrate ad inizio anno scolastico agli istituti comprensivi, sono risultate deficitarie in questo caso; lavorerò per ottimizzare e migliorare il passaggio delle informazioni che devono meglio coinvolgere l’assessorato, i singoli istituti, il personale docente e le famiglie. A questo proposito è mia intenzione anticipare la convocazione di un importante organo di partecipazione quale la Commissione Mensa dove sono rappresentati tutti gli stakeholder, che si doveva svolgere come da prassi entro la fine del mese di novembre; alla luce dei nuovi fatti credo sia opportuno convocarla entro il mese di ottobre per trattare anche del caso in questione”