“Il meraviglioso mondo di Ulisse”, applausi a scena aperta al Teatro Olimpia di Vecchiano. Le foto

VECCHIANO – Si è chiuso giovedì 6 giugno al Teatro Olimpia di Vecchiano con lo spettacolo “Il meraviglioso viaggio di Ulisse” il percorso teatrale 2018-2019 con i ragazzi e le ragazze del laboratorio teatrale della scuola secondaria di primo grado “G. Leopardi” dell’I.C.D. Settesoldi di Vecchiano.

di Antonio Tognoli

Il laboratorio teatrale che si svolge alla scuola secondaria di primo grado G. Leopardi di Vecchiano dell’I.C. comprensivo D. Settesoldi ed è gestito da sette anni dalle due associazioni teatrali del territorio vecchianese, i Teatri della Resistenza e ATTIESSE.

Lo spettacolo messo in scena dai ragazzi è stato un libero riadattamento dell’Odissea di Omero realizzato dai due registi e operatori teatrali Dario Focardi e Iacopo Bertoni e dalla Prof. ssa Serena Chicca.

Hanno presenziato alla serata il Sindaco Massimiliano Angori e l’assessore Lorenzo Del Zoppo. “Se si pensa che questo storico teatro è stato aperto nel 2011 per questo percorso è Un cosa emozionante vedere i nostri giovani esibirsi su questo palco. Ringrazio e faccio i complimenti a tutti, la scuola, gli insegnati e gli istruttori di teatro per il lavoro fatto in un questa annata e per aver messo in piedi questo bellissimo spettacolo”.

Ecco i ragazzi che sono stati i protagonisti dello spettacolo andato in scena in un Teatro Olimpia gremito.

Francesco Andreoni, Giulia Angori, Giada Lischi, Aurora Lischi, Eleonora Pfanner, Alice Saviozzi, Alice Antonelli, Irene Pannocchia, Matteo Marconi, Filippo Valenza, Gift Eseka, Simone Giuntini, Asia Turini, Asia Prete, Camilla Ferrari, Miriana Lischi, Matilde Casa, Asia Longo, Vita Carlotta, Elena Fiaschi, Emma Manfredini, Francesco Savallo, Giada Burchielli, Ilaria Secola e Anna Banti.