Mercato. Cremonese, piace Lisi. Pisa insiste su Soddimo, occhi su Frediani

PISA – Come riportato dal portale TuttoC Marco Frediani, centrocampista che si è messo in luce in questa prima parte della stagione con la maglia della Sambenettese con tre assist e cinque reti e’ finito nel mirino del Pisa sua ex squadra, ma c’è da battere la concorrenza del Cittadella.





Continua la trattativa per Danilo Soddimo attualmente alla Cremonese ma che sta giocando poco in Lombardia. Secondo il portale del giornalista Sky Gianluca Di Marzio la società grigiorossa sarebbe interessata a Francesco Lisi, anche se il giocatore rappresenta una pedina fondamentale per mister Luca D’angelo.