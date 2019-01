Mercato. Il Ds Gemmi ha scelto Mattia Minesso per l’attacco: c’e’ l’accordo con il Padova

PISA – Il Ds Roberto Gemmi sembra aver chiuso per la terza pedina del mercato di gennaio. Dopo il ritorno di Luca Verna e l’arrivo del boliviano Sebastian Gamarra. Sembra infatti essere in dirittura di arrivo la trattativa per portare in nerazzurro Mattia Minesso attualmente in forza al Padova. Voci dal veneto danno per fatto l’affare. Infatti con l’arrivo di Andelkovic in bianco-scudato, Minesso e’ sempre più chiuso nelle gerarchie di mister Bisoli, che pero non mollerà Ceccaroni, richiesto dal Pisa nei giorni scorsi, ma il tecnico patavino sembra non voglia privarsene.

di Antonio Tognoli

Mattia Minesso e’ nato a Cittadella (Padova) il 30 marzo 1990, 173 cm per 70 kg, e’ un attaccante, che abitualmente svolge il ruolo di seconda punta. D’Angelo ritroverebbe il giocatore dopo l’esperienza condivisa a Bassano nella stagione 2016-17.

Nel pomeriggio intensi i contatti tra il Ds Gemmi e Tateo, procuratore di Curcio. L’interesse del Pisa sul giocatore c’e’, ma Gemmi vuole dare a mister D’Angelo almeno quattro giocatori prima della sfida con il Siena in programma sabato 19 gennaio alle ore 20.45 e con Curcio invece si andrebbe per le lunghe.

Sembra invece definitivamente sfumata la pista Doumbia, anche per l’interesse del Livorno che nelle ultime ore sembra essere tornato sul giocatore.

Sul fronte della difesa sono sempre aperti i contatti per assicurarsi il difensore Ligi. Voci anche sul centrale difensivo della Casertana Lorenzini, ma difficilmente la trattativa andrà in porto.