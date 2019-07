Mercato. Fatta per Asencio, Biancu verso Pisa. Piace Kolaj del Sassuolo

PISA – Un altro possibile ingaggio in entrata per il Pisa Sporting Club. Infatti come riportato dal sito del giornalista Sky gianlucadimarzio.com due i prossimi possibili colpi in entrata.

di Maurizio Ficeli

La società nerazzurra avrebbe puntato gli occhi su Roberto Biancu, centrocampista classe 2000 di proprietà del Cagliari, dove ha collezionato una presenza in serie A e che quest’anno ha giocato nell’Olbia. Mentre la Gazzetta dello Sport da per concluso l’affare che porterà all’ombra della Torre Pendente Raul Asencio in prestito dal Genoa . Il Pisa è riuscito a vincere la concorrenza di diverse squadre fra cui anche quella del Livorno.

Per il centrocampo piace l’italo – albanese Aristidi Kolaj, esterno d’attacco del Sassuolo classe 1999 che attualmente si trova in ritiro con la formazione emiliana allenata da mister Roberto De Zerbi. Kolaj è un giocatore che piace molto in Serie B.

In uscita invece i nerazzurri hanno definito nella giornata di venerdì la cessione temporanea al Lecco del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Claudio Maffei.

La foto sopra di Roberto Biancu è di Gianluca Zuddas