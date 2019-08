Mercato. Massimiliano Pesenti si accasa al Padova

PISA – Come aveva già anticipato il nostro sito viene confermata un’altra uscita in casa nerazzurra ed è quella riguardante l’attaccante Massimiliano Pesenti, bergamasco di Treviglio classe 1987.

di Maurizio Ficeli

Secondo il sito di Gianluca Di Marzio l’attaccante si è accasato al Padova a titolo definitivo. La compagine patavina si assicura così le prestazioni dell’ormai ex nerazzurro. La società veneta è riuscita a superare la concorrenza del Catanzaro e della Carrarese che negli ultimi giorni era in forte pressing sull’ex Pontedera e Piacenza.

Pesenti nella scorsa stagione con il Pisa ha totalizzato 23 presenze con 5 reti all’attivo.

La redazione di Pisanews ringrazia di cuore Massimiliano Pesenti per il contributo dato per il raggiungimento della promozione in serie B augurandovi i migliori successi futuri.