Mercato Pisa, in dirittura d’arrivo la trattativa per il difensore Minelli

PISA – Un’altra voce di mercato interessa il Pisa, quella riguardante il difensore Alessandro Minelli di proprietà del Parma. L’operazione sembra essere giunta alla conclusione.

di Maurizio Ficeli

Il giocatore originario di Monza, la scorsa stagione si è messo in mostra al Rende in serie C e quindi approdando all’ombra della Torre Pendente potrebbe cosi effettuare il salto di categoria.

Secondo quanto informano i colleghi di Sky infatti la società di via Cesare Battisti sarebbe molto vicina alla conclusione dell’accordo.

La foto di Minelli è tratta da trasfmarket