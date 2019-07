Mercato Pisa. Nel mirino Maldini e Moretti

PISA – Secondo le ultime notizie di mercato il Pisa avrebbe messo gli occhi su Federico Moretti e Daniel Maldini.

di Maurizio Ficeli

Il centrocampista di origine genovese svincolato dall’Albissola e dopo la passata esperienza all’Avellino non disdegnerbbe affatto l’occasione di poter giocare in serie B, anche se oltre al Pisa sulle sue tracce ci sarebbe il Venezia in caso di un ripescaggio in serie cadetta.

Daniel Maldini invece avrebbe mercato e diversi estimatori in serie B: Spezia, Crotone e appunto Pisa starebbero pensando ad averlo in prestito. Vedremo.