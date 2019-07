Mercato Pisa. Pinato nel mirino. Giorni decisivi per Eusepi e Zammarini

PISA – Continua il mercato del Pisa a livello di uscite non ultima quella del portiere Voltolini che ha rescisso il proprio contratto in maniera consensuale senza rinunciare a giocatori in entrata che potrebbero fare al caso dei nerazzurri.

di Maurizio Ficeli e Antonio Tognoli

Secondo il sito specializzato acquisti cessioni TuttomercatoWeb la società di via Cesare Battisti avtebbe messo gli occhi su Marco Pinato, centrocampista del Sassuolo lo scorso anno a Venezia.

Se tale operazione andasse in porto lascerebbe Pisa in direzione Venezia il centrocampista Roberto Zammarini sulla lista dei partenti.

I nerazzurri inoltre in questi giorni dovrebbero chiudere per l’attaccante del Genoa Raul Asencio (dalla Lanterna dovrebbe arrivare anche il giovane Schafer) mentre per Umberto Eusepi c’è un forte interesse di Arezzo e Siena che si contendono il giocatore.

Atteso infine tra pochi giorni il rinnovo del prestito del centrocampista romeno Marius Marin.

La foto di Marco Pinato è tratta da Tuttocalciatori