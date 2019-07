Mercato Pisa. Il punto sulla situazione in entrata ed in uscita

PISA – Il Ds nerazzurro Roberto Gemmi coadiuvato dall’ amministratore delegato tecnica Giovanni Corrado presenti a Milano e molto attenti nel trovare le occasioni giuste al fine di rinforzare la rosa nerazzurra per renderla competitiva per il prossimo campionato di serie B sono ancora al lavoro.

di Maurizio Ficeli

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb ci sarebbe un interesse della società di via Cesare Battisti per il centrocampista del Palermo Agostino Rizzo classe 1999 svincolato anche se sul calciatore rosanero ci sarebbe la neopromossa Juve Stabia oltre ad alcune società di serie A.

Guardando invece il fronte delle cessioni oltre alla partenza ufficiale del portiere Matteo Kucich in prestito alla Cavese, rimbalza un’altra notizia diffusa dal “Corriere dello Sport” riguardante il portiere nerazzurro Stefano Gori sempre più nel mirino del Torino, dove andrebbe a fare il secondo a Sirigu. Sul pisano doc Samuele Birindelli figlio d’arte è emerso già da qualche settimana un forte interesse da parte del Sassuolo. Non resta che attendere eventuali sviluppi in merito anche se sappiamo che difficilmente la società nerazzurra si vorrà privare di questi due gioielli.

Intanto Giulio Favale è stato ceduto al Piacenza, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, che lo corteggiava da diversi giorni. Favale nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Lucchese dove ha collezionato 39 presenze e regalato due assist ai compagni per un totale di 3349 minuti giocati.

La foto sopra è tratta da US Città di Palermo