Mercato Pisa. Scambio Gliozzi – Di Quinzio? Le ultime

PISA – Primi giorni di mercato e sono già molti i nomi sul taccuino del direttore Roberto Gemmi.

Asencio ha già ripreso la strada per Genova dove però sarà solo di passaggio visto l’interesse su di lui di Cremonese, Cittadella, Pordenone es Empoli anche se si era parlato anche del Livorno.

Sul fronte entrate invece si fanno i nomi di Siligardi fuori rosa a Parma, Trotta un idea che potrebbe arrivare da Frosinone e Antonucci scuola Roma per l’attacco a cui si è aggiunto anche Soddimo della Cremonese.

Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio con il Monza: Ettore Gliozzi (di proprietà del Sassuolo) in nerazzurro e Davide Di Quinzio in Brianza. Il portale tuttomercatoweb ha certificato quello che era solo una voce di corridoio.



Al Pisa serve un difensore per rimpiazzare la casella di Varnier infortunato di lungo corso. La società nerazzurra pensa a Sernicola, classe 97, attualmente alla Virtus Entella dove ha collezionato appena sei presenze, ma di proprietà del Sassuolo. C’è da battere la concorrenza di Ascoli e Spezia. Per la porta portiere potrebbe arrivare il classe 1999 Dekic in prestito dall’Inter che libererebbe un posto over nel caso che o Perilli o Livieri o entrambi, decidessero di andare a giocare altrove.