Mercato Pisa. Spuntano Vido e Varela

PISA – Il mercato del Pisa si accende e tanto per non farsi mancare niente spuntano altri due nomi.

Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com Luca Vido, di proprietà dell’Atalanta ma attualmente al Crotone, dove sta però trovando poco spazio, sarebbe stato attenzionato dalla società nerazzurra.

In uscita dal Penarol un altro ex nerazzurro Lores Nacho Varela, tre quartista uruguaiano che potrebbe avere un ritorno di fiamma per la sua ex squadra anche se il Perugia potrebbe inserirsi nella trattativa.