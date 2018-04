Marina di Pisa – Domenica 29 aprile dalle ore 7.00 alle 21.00 si terrà sul lungomare di Marina di Pisa un mercato straordinario.

Per consentire la manifestazione divieto di transito e sosta in via della Repubblica Pisana compresa Piazza Gorgona lato mare e in via Padre Agostino da Montefeltro compresa Piazza Sardegna lato mare.