Mercato straordinario sul Viale delle Piagge

PISA – Domenica 22 aprile dalle 7 alle 21 si terrà sul viale delle Piagge un mercato straordinario.

Viale delle Piagge, tratto dalla discesa che porta alla piazza San Michele degli Scalzi ai Vigili del Fuoco: divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Via Rainaldo: tratto da via Agnelli al viale delle Piagge: senso unico alternato a vista. Via Masaccio tratto da via Felice a viale delle Piagge: divieto di transito veicolare, eccetto residenti in quel tratto che potranno accedere a senso unico alternato a vista. Discesa piazza San Michele degli Scalzi: divieto di sosta.