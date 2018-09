Mercato di Via Paparelli, rimossa la discarica a cielo aperto

PISA – L’area adiacente il mercato Paparelli è stata finalmente ripulita, il nostro grazie va all’assessore all’ambiente Filippo Bedini per essere intervenuto tempestivamente.

A comunicare l’intervento di smantellamento della discarica adiacente il mercato bisettimanale il presidente della Fiva ConfcommercioPisa Franco Palermo: “Come associazione ci siamo fatti carico di segnalare questo problema che aveva ormai superato ogni livello di guardia e di tollerabilità. Questa mattina abbiamo avuto la lieta sorpresa, con gli uomini del comune che hanno ripulito quest’area dai rifiuti, apponendovi anche delle transenne”.

Conclude Palermo: “Ringraziamo l’assessore all’ambiente Bedini per aver accolto il nostro appello a nome e per conto di tutti gli operatori del mercato. L’auspicio di tutti noi è che quest’area da troppo tempo abbandonata sia sistemata una volta per tutte”.