I mercoledì della Cucina Abusiva

PONTEDERA – Quest’estate la musica live accompagnerà tutti i mercoledì sera della Cucina Abusiva di Pontedera;mercoledì prossimo 20 giugno alle 22 sarà il turno di Stefano Dentone e Antonio Ghezzani.

Il classic rock del duo livornese accompagnerà la serata del ristorante specializzato in cucina vegana ma che esaudisce i gusti di tutti proponendo non solo piatti veg. I live della Cucina Abusiva saranno tutti a ingresso libero con generi musicali differenti che spaziano dal folk al reggae, passando dallo ska al cantautoriato attraverso il classic e lo psichedelic rock.



La Cucina Abusiva non vuole essere soltanto un posto dove si mangia ma un centro di cultura a 360 gradi.

Prima di ogni concerto apericena vegana e vegetariana.



Il progetto Stefano Dentone & Antonio Ghezzani nasce nel 2014 e vuole essere “self-made” a tutti gli effetti: canzoni con musiche e testi propri, chitarre di liuteria costruite da Antonio, album registrati da Stefano presso il proprio studio, gestione diretta del booking e del management grazie alla costituzione della propria etichetta indipendente. Tutto nell’ottica di costruire una realtà che sia in grado di muoversi autonomamente nel difficile ed incerto panorama dell’industria musicale dei nostri giorni.

Ed è così che nel Febbraio 2016 esce, attraverso il marchio dell’appena costituita Roots Rebels Records, il primo disco “Teatro Staller”. Tra le tante date che hanno visto il duo promuovere l’album, l’apertura al concerto di Federico Poggipollini all’ Ex Cinema Lumiere di Pisa e l’esibizione, in qualità di ospiti, al Buscadero Day, evento annuale organizzato dalla celebre rivista Buscadero. Ancora nel 2016 inizia la collaborazione con la Compagnia Teatrale Dimitri/Canessanello spettacolo “…di Giulietta e del suo Romeo” presentato sui palchi di tutta Italia. Nel 2017 esce, sempre per Roots Rebels Records, un nuovo album intitolato “I Pugilatori“. Il disco viene presentato al The Cage Theatre di Livorno in un concerto in apertura a Bob Log III e riceve ottimi riconoscimenti da parte della stampa specializzata. Oltre ai numerosi live in tutta Italia, sono degne di nota le presentazioni del disco all’edizione 2017 della rassegna Etrusca Blues e la seconda partecipazione consecutiva al Buscadero Day. Il 30 giugno 2018 è prevista l’uscita del nuovo lavoro in studio: Spirali Impazzite