PISA – Il tecnico dell’Olbia Bernardo Mereu è comunque soddisfatto dopo la sconfitta dell’Arena del suo Olbia.

“Il gol a freddo ha condizionato la nostra partita però sono soddisfatto perché abbiamo tenuto testa al Pisa fino al 93′ e questo non è cosa da poco visto il valore dell’avversario. Siamo la rivelazione del girone A abbiamo fatto buone cose nel girone di andata il girone di ritorno sarà ancora più difficile per noi chr non dovremo abbassare la guardia”