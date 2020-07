METAROCKm0. Sotto il Cielo di Pisa 2020. 6, 7 e 15 luglio al Giardino Scotto

PISA – Sotto il Cielo di Pisa 2020 è una rassegna musicale inserita all’interno della programmazione di “Fuori Teatro”, promossa dalla Fondazione Teatro Verdi con il Comune di Pisa, in cui la migliore musica del territorio trova occasione e spazio di espressione dal vivo per essere protagonista nel cuore della città, nonostante le difficoltà del momento storico causate dalla pandemia da Covid-19.

Ospiti nei giorni 6, 7 luglio e 15 luglio dalle ore 21.30 sono in ordine: Marina Mulopulos & Dome La Muerte, Scarlett, Sommani e le Sottrazioni, Lorenzo Marianelli e Luca Guidi.

Ogni evento può accogliere al massimo 200 persone nell’Arena grande del Giardino Scotto, storica location sul Lungarno Fibonacci che ha ospitato anche la prima edizione del Festival Metarock nel 1985 con CCCP, Diaframma, Birdmen Of Alkatraz, Blues Harbour.

La speciale rassegna di questa memorabile estate 2020 fa parte di un progetto artistico e culturale molto più ampio e ambizioso volto alla valorizzazione di chi anima il territorio sotto il cielo di Pisa con la propria musica autentica e genuina. Come dichiara, infatti, Nicola Zaccardi, direttore artistico, “il Festival Metarock ha sempre avuto tra i suoi obiettivi quello di proporre edutainment, prediligendo nella programmazione dei live gli artisti che coniugano l’intrattenimento musicale con l’educazione su temi sociali e culturali. La naturale conseguenza della nostra progettualità in tale direzione non poteva essere che il passaggio alla produzione artistica originale, che si è sempre basata sulla ricerca del talento capace di esprimere un’urgenza artistica, invece dell’affannosa ricerca del consenso del mercato.”

In effetti, gli artisti nel cartellone di METAROCKm0 – Sotto il cielo di Pisa 2020 sono tra quelli più rappresentativi della scena pisana, già accolti nella compilation del 2014 “Granducato Metarock“:

Lunedì 6 luglio: Marina Mulopulos e Dome la Muerte

Martedì 7 luglio: Scarlett – Bernardo Sommani e le sottrazioni

Mercoledì 15 luglio: Lorenzo Marianelli e Luca Guidi

